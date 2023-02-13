الحماية المدنية.. انتشال 140 ضحية تحت الردوم في تركيا وسوريا

كشفت المديرية العامة للحماية المدينة، اليوم الاثنين، عن حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا. وهذا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن فرق الإنقاذ الجزائرية تمكنت من إنقاذ 13 شخصا من تحت الردوم أحياء، فيما تم انتشال جثث 92 متوفي في تركيا. أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الردوم. يضيف المصدر نفسه. ونوهت الحماية المدنية، إلى أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم الاثنين.

وللإشارة، احتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.

وإلتقى محافظ حلب بممثلي الحماية المدنية المقدم بوشريفي ناصر و قائد الفوج المتدخل النقيب تيغرين هشام على مستوى محافظة حلب.

وتقديرا منه للجهود المبذولة وبعد انتهاء فريق الحماية المدنية الجزائرية من عملية البحث و الإنقاذ بدولة سوريا. قدم لهم درع محافظة حلب. كما رافق السفير الوفد الجزائري إلى مطار حلب من أجل توديعهم و ألقى عليهم كلمة وداع، و أثنى كثيرا على مجهودات الحماية المدنية بسوريا.

للإشارة، يستعد الفريق الجزائري المتواجد بسوريا للعودة إلى أرض الوطن. بعد مشاركته في عمليات الإنقاذ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.