الحماية المدنية: اندلاع 16 حريقًا بينها 12 تم إخمادها نهائيًا و4 عمليات إخماد متواصلة

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي ليوم 7 سبتمبر 2025 على الساعة 17:00 مساءً، حيث تم تسجيل 16 حريقًا على مستوى عدة ولايات عبر الوطن.

ووفقًا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن 4 حرائق لا تزال عمليات إخمادها جارية، بينما تم إخماد 12 حريقًا بشكل نهائي، ولم يتم تسجيل أي حرائق تحت الحراسة.

وفي هذا الصدد، شهدت ولاية تيزي وزو اندلاع حريقين بالأحراش، أحدهما بالمكان المسمى ليتاما ببلدية سيدي نعمان، والآخر على مستوى الطريق الوطني رقم 25 ببلدية ذراع بن خدة، وقد تم إخمادهما بشكل نهائي.

أما في ولاية الجزائر، فقد سجل حريق غابة أمام مركز البحث النووي بـالسبالة، بلدية العاشور، وتمت السيطرة عليه كليًا.

وفي ولاية سطيف، شب حريق بالأحراش بالقرب من غابة الباهية ببلدية عين الكبيرة، وتمت السيطرة عليه بنجاح.

كما شهدت ولاية سكيكدة حريقين بالغابات، الأول بـمنطقة المحجرة الكاريار ببلدية صالح بوالشعور، والثاني بـدار عيسى ببلدية الشرايع، حيث لا تزال العملية جارية لإخماد الحريق الثاني.

وفي ولاية جيجل، تواصل الفرق جهودها للسيطرة على حريق بالأحراش في منطقة زبيشة ببلدية بوسيف أولاد عسكري.

وبولاية قالمة، سُجّلت حرائق في كل من مشتة الريحانة ببلدية نشماية ومشتة القلب ببلدية الدهوارة، حيث تم إخماد الحريق الثاني، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإطفاء الأول.

كما تشهد ولاية سوق أهراس حريقًا في منطقة مشتة فج نويسر ببلدية مشروحة، وتعمل مصالح الحماية المدنية على احتوائه.

وتبقى وحدات الحماية المدنية مجندة عبر كافة التراب الوطني للتدخل السريع، لا سيما في ظل الظروف المناخية التي تساهم في انتشار الحرائق خلال هذه الفترة من السنة.