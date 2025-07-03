الحماية المدنية: انطلاق مشروع إنجاز مركز إسعاف الطرقات بالطريق الوطني رقم 49

أشرف عبد الغني فيلالي والي ولاية ورقلة، بحضور مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز إسعاف الطرقات بالطريق الوطني رقم 49.

وحضر مراسم انطلاق المشروع أيضا رئيس المجلس الشعبي الولائي، اللجنة الأمنية، الأسرة الثورية، السلطات المدنية والامنية والمحلية.

ويغطي قطاع تدخل هذا المركز الشطر الرابط بين ولاية ورقلة وولاية غرداية. على مسافة 70 كلم من النقطة الكيلومترية 70 (الحدود الإدارية) إلى النقطة الكيلومترية 140 مفترق الطرق حوض بركاوي.

هذا المركز سيساهم في تعزيز قدرات التدخل السريع وتوفير التغطية اللازمة ، بما يضمن سلامة وأمن مستعملي الطريق.