الحماية المدنية.. انهيار جدران واحتراق عدادات كهربائية إثر التقلبات الجوية

نشرت مصالح الحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة العاشرة ليلًا (22:00سا).

وكشفت المصالح ذاتها، في بيان مساء اليوم، أن وحداتها بـ غليزان تدخلت من أجل ارتفاع منسوب مياه وادي الصفا، مما أدى إلى تسرب المياه داخل حوالي 50 مسكنًا بحي سطال. كما قامت بامتصاص مياه الأمطار المتراكمة بكل من حي جعفر، حي البرمادية، حي زغلول. وحي عدة بن عودة.

وفي بلدية الأربعاء بولاية البليدة، تدخلت وحدات للحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي الإخوة صحراوي. أما في بلدية أولاد يعيش، فسجلت الحماية المدنية انهيار جدار خارجي لعيادة متعددة الخدمات بحي عدل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي حجوط بولاية تيبازة، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين أمام ملعب حجوط.

وفي بلدية سيدي موسى بولاية الجزائر، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل ثلاثة بيوت بحي ولاد علال.

فيما سجلت مصالح الحماية المدنية ببراقي، احتراق 32 عداد كهربائي داخل سوق إثر تسرب مياه الأمطار دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية رايس حميدو، انهار جدار قديم بحي أودلحة محمد - لافيجي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية تيارت، انهار جدار بمسكن أرضي في قرية بورقعة بلدية عين كرمس، دون تسجيل خسائر بشرية.