الحماية المدنية.. انهيار جزئي لسقف وسقوط جدار مستودع إثر التقلبات الجوية

نشرت مصالح الحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة العاشرة ليلًا (22:00سا).

وكشفت المصالح ذاتها، في بيان مساء اليوم، أن وحداتها بـ مستغانم تدخلت من أجل انهيار جزئي لسقف مسكن (حوالي 2 م²) من القرميد، متكون من غرفتين، بحي ساطال الجيلالي، تقطنه عائلة من 5 أفراد.

كما سجلت إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بآلام في الرأس، تم إسعافها وإجلاؤها إلى المستشفى.

وعلى مستوى بلدية عشعاشة تم امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل مسكن أرضي بحي شرايفية.

وفي ولاية غليزان تم امتصاص مياه الأمطار من عمارات توترام بحي الزراعية بعاصمة الولاية. وأيضا امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل 10 مساكن بحي سطال.

وبولاية البليدة تدخل أعوان الحماية المدنية تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بمجمع سكني إقامة الكونكورد ببلدية البليدة.

أما على مستوى ولاية الشلف سجِّل سقوط جدار مستودع فوق سيارة مركونة داخله بالمكان المسمى بقعة البراغيش، دون تسجيل خسائر بشرية.

وسجلت ولاية تيارت امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل ملعب قايد أحمد، وورشة لبناء مسجد بحي زعرورة.