الحماية المدنية بالبليدة تسجل 846 تدخل خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية بالبليدة 846 تدخل، تمثل في عمليات الإسعاف والإجلاء خلال الأسبوع الماضي.

و بحسب بيان تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، فإن ذات المصالح سجلت 457 تدخل تعلق بعمليات الإجلاء.

إضافة إلى إسعاف 38 جريح و 405 مريض إلى المراكز الصحية مع تسجيل 08 وفيات.

كما ذكرت ذات المصلح، أنها أحصت 57 حادث مرور تم من خلالها إسعاف 65 جريح .

و أشارت ذات المصالح أن عدد الحرائق المسجلة بلغ 28 حريق مع إسعاف 06 مصابين دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبخصوص العمليات المختلفة فقد تم إحصاء 258 تدخل مع تسجيل05 مصابين و حالة وفاة واحدة.