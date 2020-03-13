الحماية المدنية بالبليدة توضح حول تدخلاتها الوقائية بخصوص كورونا

أوضحت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أن الفيديوهات والتدخلات التي يتداولها الكثير من صفحات الفايسبوك عادية ووقائية.

وقالت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية: تتداول الكثير من الصفحات و المجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض تدخلات فرق الحماية المدنية المتخصصة في التدخل و الوقاية من الأخطار البيولوجية.

وعلى اثر ذلك نعلم كافة المواطنين أن مثل هذه الإجراءات تعتبر عادية ووقائية حماية للأشخاص و الممتلكات، وتدخل في حالة الاشتباه بأي شخص يبلغ عن نفسه أو يتم التبليغ عنه ولا يعني بالضرورة وجود العدوى أو فيروس كورونا بصفة جازمة ونهائية ولا تبعث إلى الهلع بقدر ما توحي بالأمن والسلامة، حيث تبقى النتائج والفحوصات من تقارير تقدمها مصالح الصحة.

كما نعلم كل المواطنين أن إجراء التبليغ وخاصة من طرف المواطنين يعتبر فعلا تضامنيا وحسا مدنيا حفاظا على الأرواح والعائلات من كل خطر.