الحماية المدنية بالشلف تبتكر جهازا للمساعدة في إخماد الحرائق

قامت فرقة الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بالشلف، اليوم السبت، بتجسيد فكرة تتمثل في تركيب خرطوم قاذف على شاحنة إطفاء.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، ففقد تم تركيب الخرطوم القاذف، كتجهيز اكسسواري يسهل من مهام رجال الحماية المدنية خلال تدخلاتهم. وتزيد من تحدياتهم وقدرتهم في السيطرة على الحرائق.

للاشارة هذا النوع من التجهيز لايوجد إلا في نوع واحد من شاحنات الاطفاء. لكن بفضل هذا الابتكار فمن الممكن أن تعمم الفكرة على جميع شاحنات الاطفاء مستقبلا.

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