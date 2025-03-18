الحماية المدنية بالمدية تُصدر بيانا حول الهزة الأرضية

أصدرت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية، بيانا حول الهزة الأرضية التي ضربت الولاية، صباح اليوم الثلاثاء، والتي بلغت شدتها 5.1 درجة على سلم ريشتر.

وأكدت مديرية الحماية المدنية بالولاية، أنها سخرت وحداتها العملياتية بكل من العزيزية، وتابلاط، والحوضان من أجل القيام بعمليات إستطلاعية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بعمليات استطلاع وتعرف، بكل من الولايات التي شعروا بالهزة الأرضية على غرار الجزائر، وتيزي وزو، والبويرة والمدية، بومرداس والبليدة.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه ولحد الساعة لم يتم تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر. فيما لا تزال عمليات التعرف متواصلة.

هذا وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، على الساعة 10سا و50 دقيقة من صبيحة اليوم. هزة أرضية بلغت شدتها 5,1 درجات على سلم رشتر.

وحُدد مركز الهزة، بـ9 كلم شمال غرب بلدية الميهوب في دائرة العزيزية.