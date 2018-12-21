الحماية المدنية بالمسيلة: لا صحة للشائعات حول حالة عياش

فندت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة، جميع الشائعات المتعلقة بحالة عياش محجوبي.

وقالت المديرية في بيان لها ان مصالحها تتواصل لليوم الرابع و الى حد الساعة عملية انقاذ الشاب عياش الذي سقط في البئر الارتوازي بقرية ام الشمل بلدية الحوامد.

حيث واجه اعوان الحماية المدنية صعوبات وعراقيل جراء تسربات المياه وكذا قساوة الارضية التي استلزمت آلات حفر خاصة من اجل استمرار عملية الحفر و لم يتبقى سوى حوالي 03امتار .

تم تشكيل خلية ازمة على مستوى الولاية لمتابعة العملية، وهذا ماتجلى في زيارة رئيس ديوان الوالي ورئيس مجلس الشعبي الولائي رفقة قائد مجموعة الدرك الوطني و منتخبين محليين.

بالاضافة الى تنصيب مركز قيادة عملياتي تحت اشراف مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة وبمساعدة ضباط واطارات الحماية المدنية.

مع وصول الدعم من الوحدة الرئيسية والوحدات الثانوية للحماية المدنية بمختلف الرتب.