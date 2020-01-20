الحماية المدنية بالوادي تكذب خبر وقوع حادث مرور آخر بأسطيل       

فنذت مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول حادث مرور آخر بين بسكرة وأسطيل.

وأصدرت ذات المديرية مساء اليوم بيانا تكذب فيه خبر وقوع حادث مرور مأساوي أخر بالمنطقة.

كما أفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الممصالح أنها لم تتلقى اي خبر أونداء حول وقوع حادث مرور خطير

وأشارت إلى أن الخبر مجرد إشاعة يراد منها تغليط الرأي العام وزرع الهلع والبلبلة وسط المواطنين، من خلال نشر مثل هذه الاكاذيب.

وللإشارة فقد تم تداول فيديو عبر الفايسبوك لا أساس له من الصحة يظهر من خلاله حادث مرور بمنطقة أسطيل.

هذا وقد وقع أمس الأحد حادث إصطدام بين حافلتين خلف 13 قتيل و47 جريح بمنطقة أسطيل بين بسكرة والوادي.