الحماية المدنية بباتنة تكذب

كذبت خلية الاعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية باتنة، حقيقة فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص حادث مرور.

ونشرت المصالح ذاتها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك تكذيب فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتعلق بحادث مرور مميت تظهر فيه شاحنة وسيارة أجرة.

وأكدت ان هذا الفيديو لحادث قديم في ولاية ما، ولاأساس له من الصحة وعار من كل اخلاقيات النشر، بقدر ما يثير القلق في أوساط اهالي بعض العائلات.

كما تدعو خلية الإعلام للحماية المدنية كافة الجمهور لعدم الانسياق أو التعاطي مع هذه الاخبار مجهولة المصدر.

وجددت المصالح ذاتها مرة اخرى ان كل المعلومات الرسمية تصدر على صدر صفحتها الرسمية الموثقة بالشارة الزرقاء.