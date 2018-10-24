الحماية المدنية بتبسة تنظم حملة تحسيسية حول الفيضانات

تنظم مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة حملة تحسيسية حول خطر الاختناق بالغاز وخطر الفيضانات من 28اكتوبر الى غاية 6نوفمبر المقبل.

الحملة بمشاركة مصالح سونلغاز والصحة بالولاية، تظم قافلة تحسيسية ببلديات تبسة .حيث تكون الإنطلاقة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة .

كما سوف يتم تنظيم ايام تحسيسية عبر مختلف المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مديرية التربية ومراكز التكوين.

وذلك بنشر ثقافة التوعية من الإخطار وتقديم دروس في الإسعافات الأولية.

وإقامة ابواب مفتوحة داخل جميع وحدات الحماية المدنية عبر اقليم ولاية تبسة.

وعرض مختلف العتاد والإحصائيات المسجلة حول الحوادث المنزلية خاصة الإختناق بالغاز.