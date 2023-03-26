الحماية المدنية بتلمسان تطلق مسابقة توظيف

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، عن إفتتاح مسابقة على أساس الإنتقاء لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين لموسم 2023.

ودعت المديرية، عبر بيان لها، الراغبين في المشاركة بالمسابقة، ايداع ملفاتهم على مستوى مديرية الحماية المدنية.

وتقع المديرية، بإيمامة، ببلدية ودائرة منصورة، أوالوحدات التابعة لها بالأماكن بالغزوات، ومرسي بن مهيدي، وهنين، باب العسة وبوكانون.

ويتكون ملف المشاركة في المسابقة من طلب خطي وشهادتي ميلاد رقم 12، وبطاقة عائلية للحالة المدنية. وشهادتان طبيتان “طب عام،طب الأمراض الصدرية” وصورتان شمسيتان.

وكذا ظرف بريدي يحمل الطابع البريدي والعنوان الشخصي للمترشح، وصك بريدي مشطوب.

هذا وتجري إمتحانات الإنتقاء أيام 9 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا على مستوى ميناء مرسى بن مهيدي. ويوم 10 ماي 2023، على الساعة العاشرة صباحا على مستوى ميناء غزوات.

وكذا يوم 10 ماي القادم، على الساعة الثانية زوالا على مستوى شاطئ تافسوت.