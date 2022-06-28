الحماية المدنية بسطيف وجها لوجه مع 76 حريق للغابات والمحيطات الفلاحية

وجدت الحماية المدنية بسطيف نفسها في مواجهة شرسة مع ارتفاع عدد الحرائق بين 14 بلدية بين يومي الأحد والاثنين.

أين رفعت من سقف النشاط العملي لوحدات التدخل، لاسيما في مجال إخماد الحرائق الفلاحية والغابية بالمناطق الشمالية من الولاية.

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإن عدد التدخلات وصلت الى 76 حريق متفرقة من حيث النوع والاقليم فمنها من كان في المحيط الفلاحي ومنها من هو محاذي للغابات.

سقوط ضحايا ومصابين في حرائق مست 14 بلدية خلال 48 ساعة الأخيرة

وحسب نفس المصدر فان ثلثي الحرائق تم إخمادها في بدايتها وبخسائر أقل كارثية، عدا 22حريقا التي سجلت في مناطق مختلفة من بلديات حمام قرقور، حربيل، عين الروى، بني عزيز، القلتة الزرقاء، قنزات، عموشة، تيزي نبشار، عين آرنات، الأوريسيا، بوسلام، عين الكبيرة، جميلة وقصر الأبطال، تسببت في سقوط ضحايا رحمة الله عليهم ومصابين بدرجات متفاوتة من الخطورة من المواطنين والمتدخلين.

وتكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل جثتي رجلين متوفيين واسعاف وإجلاء 6 مصابين من بينهم عونين للحماية المدنية أحدهما أصيب بحروق بليغة تطلب تحويله على متن طائرة عمودية للحماية المدنية من مستشفى السعيد عوامري إلى مستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة.

كما أضاف نفس المصدر من الحماية المدنية فإن الحرائق الأربعة الأولى كانت رقعتها كبيرة، حيث ساهمت الرياح والحرارة الشديدة في انتشارها، وتطلبت إمكانيات ضخمة لإخمادها، سواء تلك التابعة للحماية المدنية سطيف أو المسيلة تحت إشراف مدير الحماية المدنية للولاية بالنيابة.

وبدعم جوي (طائرة عمودية أو طائرة الإطفاء التي كانت لها أولى الطلعات للإخماد بنواحي المزاهدية بتراب بلدية حمام قرقور ولاية سطيف)، مصالح الغابات، البلديات المعنية والمجاورة، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، مؤسسات عمومية وخاصة، فلاحين ومواطنين.

وعن الأضرار أكد المصدر ان الحرائق تسببت في إحتراق وإتلاف حوالي عشرون هكتار من المساحات الغابية و60 هكتارا من الأدغال و560 هكتارا من الأحراش والحشائش، 2170شجرة مثمرة و3335شجيرة مثمرة، 75 هكتار من حقول الحبوب (القمح والشعير)، 76 هكتار من بقايا حقول الحبوب، 7500 حزمة تبن، 61 صندوق نحل لإنتاج العسل ومعدات للسقي الفلاحي، ونفوق عجلين و4 رؤوس ماعز. وتمكنت من حماية ممتلكات فلاحية أخرى.