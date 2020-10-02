الحماية المدنية بسكيكدة تكذب خبر حادث المرور بين امجاز الدشيش والحروش

كذبت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة خبر حادث المرور بين امجاز الدشيش والحروش ووجود ضحايا عسكريين فيه.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة في بيان لها ان الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادث مرور المتمثل في انقلاب سيارة من نوع بيجو 208 بالمكان المسمى الطريق الرابط بين امجاز الدشيش ومدينة الحروش الذي خلف قتيل و 3 حرحى غير موجود.

وقال البيان: مصالحنا لم تتدخل فيه ان وجد و لم نقدم اي تصريح ولم تسجل مصالحنا اي تدخل من هذا النوع هذا اليوم وفي هذا المكان المذكور اعلاه رغم وجود الصور.