الحماية المدنية بمستغانم توظف حراس الشواطىء بهذه الشروط

فتحت مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

وأوضحت ذات المديرية عبر حسابها على الفيسبوك انها تنظم مسابقة خارجية لتوظيف حراسالشواطىء لموسف الإصطياف 1 جوان – 30 سبتمبر 2024.

وحدد المديرية تاريخ 10 مارس إلى غاية 09 ماي 2024 لإيداع الملفات على أن يكون بوم 11 ماي تاريخ إجراء المسابقة على مستوى مسبحي مستغانم وسيدي علي.

وللتعرف على ملف وشروط التوضيف إضغط على الرابط: الحماية المدنية