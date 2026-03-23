الحماية المدنية : بوغلاف يدعو مستخدمي القطاع إلى مضاعفة الجهود لمواجهة مختلف المخاطر

دعا المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف منتسبي القطاع مضاعفة الجهود. لمواجهة مختلف المخاطر مع جعل سلامة المواطن في صلب الاهتمامات وعلى رأس الأولويات.

وخلال إشرافه على حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور إطارات المديرية العامة وكذا ضباط وضباط صف وأعوان الحماية المدنية. تقدم بوغلاف إلى كافة مستخدمي الحماية المدنية “بأصدق التهاني وأخلص التبريكات. معبرًا عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من طرف جميع الأفراد خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك. لا سيما في مجال التدخلات الميدانية وحماية الأرواح والممتلكات”.

وفي هذا الصدد دعا بوغلاف “إلى مواصلة العمل بنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني، ومضاعفة الجهود لمواجهة مختلف المخاطر. مع جعل سلامة المواطن في صلب الاهتمامات وعلى رأس الأولويات”.