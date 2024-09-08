الحماية المدنية تتأهب وتُجند فرقها للأمطار الطوفانية

قامت مديرية تنظيم وتنسيق التدخلات للحماية المدنية، بوضع في حالة تأهب قصوى فرق الدعم والتدخل الأولي بمكونتها الخاصة بالتدخل في الفيضانات.

وجاء ذلك، على إثر النشرية الجوية الخاصة بسقوط أمطار رعدية تخص ولايات الهضاب العليا والجنوب، الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم بتوجيهات من المدير العام بوضع في حالة تأهب قصوى. فرق الدعم والتدخل الأولي بمكونتها الخاصة بالتدخل في الفيضانات.

وكذا إرسال فرقة من 12 عون مختص في التدخل والإسعاف في المحيط المائية إلى ولاية بشار.

وإرسال فرق الدعم والتدخل الأولي لولاية معسكر، غليزان ووهران اتجاه ولاية بشار.

كما تم وضع فرقة مكونة من 21 مسعف في البيئة المائية على مستوى ولاية سيدي بلعباس في حالة تأهب.

وكذا إرسال فرقة الدعم والتدخل الأولي للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل إلى ولاية سيدي بلعباس.