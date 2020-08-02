الحماية المدنية تتابع قضائيا أصحاب فيديو مفبرك لتدخلات اعوانها في إخماد الحرائق

اصدرت المديرية العامة للحماية المدنية بيان توضيحي حول فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيانها انه :لقد تم تداول بعض صفحات المواقع الاجتماعية فيديو مفبرك حول تدخل المروحيات التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية يريد أصحابه زرع البلبلة وتغليط الرأي العام مع العلم ان أعوان الحماية المدنية لا يتأخرون في الإسعاف والإنقاذ ولو كلف ذللك حياتهم، يعملون على مكافحة حرائق الغابات جوا وبرا بإخلاص و تفاني.

وقال البيان: للعلم فإن المديرية العامة للحماية المدنية سوف تتتخد كل الإجراءات القانونية لمتابعة أصحاب هذه المنشورات الذين يريدون محاولة إحباط معنويات الأعوان الذين يكافحون لإخماد حرائق الغابات وحماية الأشخاص والممتلكات.