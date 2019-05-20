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الحماية المدنية تتجند للبحث عن طفل مفقود مصاب بالتوحد بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تتجند للبحث عن طفل مفقود مصاب بالتوحد بعين الدفلى
بقلم نسرين محفوف

شاركت الفرقة السينوتقنية للحماية المدنية، وفي يومها الثالث، بعملية البحث عن الطفل المفقود، الحاج محمد أنيس، ذو 07سنوات، مصاب بالتوحد.

وجاءت مشاركة الفرقة السينوتقنية دعما لوحدات الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، التي سخرت كل الأفراد من مختلف الوحدات.
إضافة إلى الفرق المختصة، كفرقة الغطاسين، بإشراف مباشر وميداني من المدير الولائي للحماية المدنية، الطبيب المقدم بولجاج عبد الرزاق.

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