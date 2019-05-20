الحماية المدنية تتجند للبحث عن طفل مفقود مصاب بالتوحد بعين الدفلى

شاركت الفرقة السينوتقنية للحماية المدنية، وفي يومها الثالث، بعملية البحث عن الطفل المفقود، الحاج محمد أنيس، ذو 07سنوات، مصاب بالتوحد.

وجاءت مشاركة الفرقة السينوتقنية دعما لوحدات الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، التي سخرت كل الأفراد من مختلف الوحدات.