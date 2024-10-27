الحماية المدنية تتدخل إثر الأمطار الغزيرة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الأحد، على الساعة الثالثة زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت عملية امتصاص مياه الأمطار ببلدية بريدة، في ولاية الأغواط.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من مختلف الأحياء، ببلدية الأغواط.

وفي ولاية الجلفة، تم امتصاص مياه الأمطار من مختلف الأحياء، وببلدية مسعد، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن في حي دمد.

كما تم في ولاية النعامة، امتصاص مياه الأمطار من مختلف الأحياء، ببلدية عين بن خليل.

كما تم إخراج سيارتين عالقتين بحي بغدادي في واد خبازة دون تسجيل خسائر بشرية.

فيما تم إخراج سيارة عالقة أخرى من مدخل المدينة الشمالي. كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن في حي رمضان بالخادم.