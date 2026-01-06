الحماية المدنية تتدخل إثر انهيارات جزئية وسقوط الأشجار بسبب التقلبات الجوية

شهدت عدة ولايات،تقلبات جوية قوية أسفرت عن وقوع أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

في ولاية الجزائر، شهدت بلدية القصبة انهيارًا جزئيًا للطابق العلوي لبناية قديمة من طابقين غير مأهولة بزقاق الشارع العام، دون وقوع إصابات.

وفي وهران، تعرض سقف غرفة بمسكن أرضي مؤلف من خمس غرف للانهيار، بينما شهدت بلدية أرزيو انهيارًا كليًا لسقف غرفة وجزئيًا لسقف غرفة ثانية في بناية قديمة مكونة من طابق أرضي وطابق أول.

كما قامت مصالح الحماية المدنية في بلدية بئر الجير بامتصاص مياه الأمطار المتراكمة وإخراج سيارة كانت محصورة بسبب ارتفاع منسوب المياه، دون تسجيل أي حوادث بشرية.

وفي تلمسان، تدخلت فرق الحماية المدنية في بلدية الرمشي لإخراج سيارة علقت جراء ارتفاع منسوب مياه واد تافنة، دون أضرار بشرية. كما سجلت مستغانم سقوطًا جزئيًا لسطح مسكن هش بمساحة 3 م² بحي البلاطو، إضافة إلى

سقوط شجرة على سكة الترامواي بشارع بن يحيى بلقاسم، دون تسجيل أي إصابات. وتؤكد مصالح الحماية المدنية استمرار مراقبة الوضع عبر التراب الوطني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتدخل الفوري في حالات الطوارئ.