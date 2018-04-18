الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ قطة عالقة بعمود كهربائي بالوادي

تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ قطة عالقة بعمود كهربائي في موقف بولاية الوادي.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ عناصر الحماية استنفرت بعد نداء أحد المارة بوجود هرة عالقة بأعلى عمود كهربائي ذو التيار العالي.

وهذا بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بين عاصمة الولاية الوادي وبلدية الرباح جنوبا .

وهو ما أدى إلى إنزال القطة بكلّ احترافية ونجاح، موقف لقي موجة استحسان من فعاليات المجتمع المدني.

لما يقدمه رجال الحماية المدنية من خدمات إنسانية.