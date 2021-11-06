الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة لعيادة تاجنة بالشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية في الشلف، اليوم السبت، لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى قبو عيادة تاجنة.

وتمت الإستعانة بالمضخات العوامة في إمتصاص كميات هائلة من الأمطار المتجمعة بالقبو جراء التساقط الغزير للأمطار منذ ليلة أمس.

وقد تمكنت عناصر الوحدة المتدخلة من التحكم في تدفق المياه وتصريف المياه المتسربة، والتي كانت مصحوبة بالأوحال والحجارة دون تسجيل أية خسائر تذكر.

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هذا وقامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جاءت تدخلات وحداتها كما يلي:

ولاية الجزائر:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية في بلدية دالي ابراهيم، دون تسجيل خسائر.

كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار في منزل بحي عيسات مصطفى بوخاتم في بلدية الرغاية، دون تسجيل خسائر.

ولاية الشلف:

وفي بلدية سيدي عكاشة، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ4 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.

ولاية مستغانم:

تم تسجيل في بلدية سيدي، صعوبة في المرور، بالطريق الولائي رقم42.

كما قام أعوان الحماية المدنية بإخراج سيارتين عالقتين إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكريعية دون تسجيل خسائر.

وفي بلدية حجاج، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ11 منزلا بدوار الزين ودوار بوخاتم دون خسائر.

ولاية وهـران:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار في بلدية وهران، على مستوى حي يغمـراسن بالقرب من مقـر الضمان الإجتماعي. وحي البـدر بشـارع مكي خليـفة، وبمدخـل مينـاء أرزيو.

وعرفت بلدية بئر الجيـر، صعوبة في المرور على مستوى الطريـق الوطني رقم 11 بسبب تـراكم ميـاه الأمطار.

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