الحماية المدنية تتدخل نتيجة سيول الأمطار في تبسة

تدخلت وحدات الحماية المدنية بتبسة اليوم لأجل حركة المرور و امتصاص المياه بعد التساقطات المعتبرة للأمطار التي سجلتها الولاية اليوم.

حيث سجلت تدخل لأجل مراقبة حركة المرور على مستوى كل من حي العراميوعبر الطريق وطني رقم 10 الذي قطعته الامطار.

كما تدخلت لامتصاص مياه أمطار بثلاثة منازل حيث سجل منسوب المياه بلغ 50 سم بكل من وسط المدينة والمدارس والعرامي.

كما سجلت مراقبة حركة المرور عبر عدة أحياء بالمدينة وحي طريق بكارية وحي طريق المطار.

كما تدخل الرتل المتحرك لأجل حادث مرور وقع على مستوى الوطني رقم 83 بالمكان المسمى فج القعقاع .

الحادث تمثل في انحراف شاحنة ذات مقطورة ولم يتم تسجيل إصابات.

كما سجلت حراسة أمنية لأجل شرارة كهربائية بعمود كهربائي بالمكان المسمى حي فاطمة الزهراء.

كما تم امتصاص مياه أمطار بعمارة حي فاطمة الزهراء بتبسة حيث سجل منسوب المياة 1 متر.

وسجلت مراقبة حركة المرور بالمكان المسمى حي طريق الكويف.