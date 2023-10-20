الحماية المدنية تتدرب في إنقاذ ضحايا حوادث الكهوف بتيكجدة

إستفادت مصالح الحماية المدنية، من تدريب بعنوان “الإنقاذ في المواقع الجوفية (ISS)” في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2023.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أشرف على العملية، مؤطرين إثنين من دول أجنبية و4 مستشارين تقنيين GRIMP من الجزائر.

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي “دعم تعزيز القدرات التنفيذية والتوقعية لعام 2023” (P209).

ويعتبر هذا التكوين الأول من نوعه يهدف إلى تدريب فرق خاصة للانقاذ في الكهوف والمغارات.

وجرت فعاليات التكوين بمنطقة تيكجدة بولاية البويرة و التي تعتبر منطقة مناسبة لما تحويه من مغارات وكهوف يصل عمقها

من – 100 متر إلى + 1000 متر.

وتشهد الكهوف الكارستية المختلفة في منطقة تيكجدة أو في مناطق أخرى تزايد مستمر في عدد هواة ومحترفيي رياضة استكشاف الكهوف، وهو ما قد يسبب وقوع حوادث جوفية.

ولأجل الرفع من إحترافية وجاهزية القطاع، تسعى المديرية العامة للحماية المدنية إلى تدريب عدة فرق إنقاذ متخصصة ومحترفة في الإنقاذ الجوفي.

وتدريبهم على تقنيات الإنقاذ الخاصة بالكهوف والإسعافات الأولية للحفاظ على حياة الضحايا وتقنيات الإجلاء بواسطة الحبال، وإزالة جميع العوائق.

وتم اختتام الدورة التكوينية بحضور مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم شرقي عبد القادر على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.