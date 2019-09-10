الحماية المدنية تتدعم بـ70 عون من مختلف الولايات للبحث عن المرأة المفقودة بميلة

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تتدعم بـ70 عون من مختلف الولايات للبحث عن المرأة المفقودة بميلة
بقلم أسماء.ع

تدعمت الحماية المدنية، لولاية ميلة، بأكثر من 70 عون، من قسنطينة، سطيف، جيجل، لمواصلة البحث عن المرأة المفقودة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإنه تم وضع مخطط لعملية التدخل تم من خلاله تقسيم المنطقة إلى قطاعات وتوزيع الأفراد عليها.

وتتواصل، عملية البحث عن الضحية، التي  جرفتها سيول الأمطار يوم أمس بوادي عين الخيان مشتة العرعار،بلدية وادي عثمانية،دائرة شلغوم العيد.

وتم تسخير للعملية 45 ضابط بمختلف الرتب و18 صف ضابط، و221 عون وفرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية مدعمة بالكلاب وعدة آليات منها شاحنات وسيارات اسعاف.


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