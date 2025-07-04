الحماية المدنية تتعزز بهياكل جديدة في هذه الولايات

قامت السلطات المحلية بتدشين منشآت جديدة لفائدة مصالح الحماية المدنية بكل من ولايات ورقلة، تيزي وزو، ومستغانم.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم بولاية تيزي وزو، تدشين المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية بني يني.

أما بولاية مستغاتم فقد تم تدشين الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية ماسرة.

وفي ولاية ورقلة، تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز إسعاف الطرقات بالطريق الوطني رقم 49.

وتدخل هذه المنشآت الجديدة ضمن مسعى تحسين سرعة الاستجابة للحوادث. وتقديم الدعم الطبي والإسعافات الأولية للمواطنين في أقصر وقت ممكن.

بالإضافة إلى توفير إمكانيات إضافية لتعزيز فعالية تدخلات الحماية المدنية على المستوى المحلي.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الديناميكية الوطنية لتطوير وتجهيز مصالح الحماية المدنية. بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتحسين شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.