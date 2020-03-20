الحماية المدنية تتوعد ناشري الإشاعة بالمتابعة القضائية

قالت المديرية العامة للحماية المدنية انها ستتابع قضائيا كل من ينشر معلومات كاذبة حول الحماية المدنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واصدرت مديرية الوقاية التابعة للحماية المدنية بيانا قالت فيه انه عندما يتم نشر معلومات كاذبة على الشبكات التواصل الاجتماعي المتعلقة بسلك الحماية المدنية سوف نتحقق من المعلومات إذا كانت خاطئة أو صحيحة .

فإذا كانت خاطئة وبغرض نشر الإشاعات والبلبلة ، فإننا سوف نتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحب الحساب ، فسننقل عنوان “IP” الخاص به إلى أجهزة الأمن الخاصة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اتجاهه و تتابع قضائيا . وفقًا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الأخير المنعقد يوم الخميس 19مارس 2020.