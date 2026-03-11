الحماية المدنية تحذر: السهر يؤثر على تركيز السائق ويزيد خطر الحوادث

حذرت مصالح الحماية المدنية من مخاطر السهر على السائقين، مؤكدة أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر سلباً. على التركيز وزمن الاستجابة أثناء القيادة، الأمر الذي يرفع من احتمالية وقوع حوادث المرور.

وذكرت الحماية المدنية أن الالتزام بالنوم الكافي يمثل أحد أهم الإجراءات الوقائية لضمان سلامة السائقين والركاب والمشاة، مشددة على ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة أثناء السفر، خاصة في الرحلات الطويلة.

وأكدت المصالح المختصة أن التوعية بأهمية النوم واليقظة على الطرقات تأتي في إطار جهودها المستمرة للحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح.