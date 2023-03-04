الحماية المدنية تحذر من خطر عوادم السيارات

سجلت مصالح الحماية المدنية، 4 وفيات في أقل من 12 ساعة، بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة بكل من ولاية قسنطينة وتبسة.

وعليه، حذرت مصالح الحماية المدنية، من عوادم السيارات، مؤكدة أنها مصدر من مصادر القاتل الصامت. ودعت لعدم تشغيل محرك السيارة في مكان مغلق.

وأوضحت الحماية المدنية، أن عوادم السيارات تنتج عن عملية احتراق وقود السيارات سواء البنزين أو الديزل فى محرك السيارة. والتي تسبب انبعاث وتبخر الكربون خلال حركة السيارة.

وفي حالة وجود أخطاء ناتجة عن عطل ما ينتج الكربون مختلطا بأكاسيد أخرى ضارة وغير محترقة مثل ثانى اكسيد الكربون. وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وهيدروكربونات الغير محترقة.

وعليه فان ماتخرجه عوادم السيارات غازات سامة وقاتلة وتنتشر بسرعة وتحتل الهواء في الأماكن المغلقة مثل المراب.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن عدم رؤية الدخان من العادم يفسر صحة عمل المحرك ولا يعني أن الغازات تخرج.

مضيفة أن اللجوء إلى المراب كمكان يمكن ركن السيارة فيه وتشغيل سخان السيارة للحصول على الدفئ. يدفع حتما لتشغيل المحرك في برودة الجو وهو خطأ مميت وقاتل.

وهي نفس عوامل الخطر، في حالة القيام بأشغال صيانة المركبة او تشغيل المحرك في مكان مغلق.

وتدعو مصالح الحماية المدنية، إلى تجنب مثل هذه السلوكيات الخطيرة، فالغازات السامة المنبعثة من عوادم السيارات سامة وقاتلة.