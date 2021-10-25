الحماية المدنية تحذر من سوء الأحوال الجوية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، والحرص على عدم تواجدهم بالوديان والسباحة فيها وفي البرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

ودعت المديرية المواطنين للإتصال بمصالحها في حالة خطر عبر الرقم الأخضر “1021” و رقم النجدة “14”.

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