الحماية المدنية تحذر من ضربات الشمس هذه الأيام

حذّرت مصالح الحماية المدنية من ضربات الشمس هذه الأيام خاصة وأنها تعتبر من أكثر الأمراض خطورة والمتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن ضربات الشمس تندرج تحت قائمه الحالات الحرجة.

فقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن ضربات الشمس إلى تلف أجزاء من الدماغ، بالإضافة إلى تلف بعض الأعضاء الداخلية.

من جسم الإنسان، والتي ينتج عنها تشنجات في الجسم بسبب ارتفاع درجه حرارته أو قد يؤدي إلى حالات إغماء أو الإرهاق الشديد.

حيث تنتج الإصابة بضربات الحرارة عن التعرض لفترات طويله لدرجات حراره مرتفعة وعادة تكون بسبب الجفاف الشديد.

المصاحب للحرارة العالية والتي تؤدي إلى فشل الجسم في التحكم في نظام درجه حرارته.

وتتمثل الأعراض في صورة غثيان وسرعة ضربات القلب، تشنجات العضلات، والهلاوس والارتباك، عدم التعرق مع ارتفاع الحرارة.

وكشفت الحماية المدنية عن الإسعافات الأولية لضربات الشمس على غرار الإسراع في نقل المصاب للمستشفى.

نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية أو بارد او حتى مظلل، نزع عنه أي ثياب غير ضروري.

إستخدام كمادات المياه الباردة لخفض حراره الجسم، وتوجيه مروحة على جسم المصاب مع تبليل جسمه لتساعد في خفض الحرارة.

استخدام كمادات الثلج على منطقه الإبط والفخذ والعنق والظهر، لأن تلك المناطق غنيه بالأوعية الدموية القريبة لسطح الجلد.

أما بخصوص الأدوية، فيجب تناول الأدوية التي تحتوي على مضادات الهيستامين، حبوب التخسيس، ومدرات البول.

بالإضافة إلى المهدئات والمنشطات، أدويه القلب والضغط، تزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس.