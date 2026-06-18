الحماية المدنية تُحذر

دعت الحماية المدنية إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب موجة الحر المرتقبة على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الحماية المدنية، في بيان لها اليوم أنه “تبعا للارتفاع المرتقب في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، والذي سيمس الولايات الساحلية الوسطى والشرقية للوطن، وكذا ولايات غليزان، عين الدفلى والشلف، يومي الجمعة والسبت 19 و20 جوان 2026، توصي المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية”.

وتنصح الحماية المدنية بـ “عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المُسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورة. مع البقاء تحت الظل قدر المستطاع واستحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية”.

كما شددت على “ضرورة إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طوال النهار، إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها، وجوب ارتداء قبعة وملابس خفيفة، عدم ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة، تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية مع شرب الماء بانتظام”.

وبالنسبة لسائقي السيارات الذين لا تتوفر سياراتهم على مكيف هواء، فمن المستحسن -يضيف البيان- “تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات الحرارة”. كما “يفضل تجنب السباحة في المسطحات المائية وفي الشواطئ الممنوعة، ويمنع التسبب في اندلاع أي حريق في المساحات الغابية”.