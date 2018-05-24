الحماية المدنية تحذّر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس الحارقة

شدّد عادل زغيمي المكلّف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية البليدة، على ضرورة تجنب الخروج وقت الظهيرة خلال الساعات القادمة.

وقال خلال إتصال هاتفي مع “النهار”، أنه على الجزائريين تفادي التعرض للحرارة المرتفعة التي تعرفها الجزائر بدءا من اليوم.

وحرص المتحدث على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة عدم الخروج من الساعة11 صباحا إلى غاية الرابعة مساءً.

وخاصة الأطفال الرضع، لأن الضغط الجوي سيرتفع بعدما عرف انخفاضا في الأيام القليلة الماضية.

كما دعا جميع السواق ومستعملي الطرقات التوقف في الأماكن المخصصة لتفادي حوادث المرور.

وأشار أن مصالح الحماية المدنية تبقى مستعدة للتدخل وهي في حالة تأهب لأي خطر وأي ضرر، وهي تضع الرقم الأخضر تحت تصرف الجميع.