الحماية المدنية تحذّر من أخطار استعمال الألعاب النارية والمفرقعات

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، إبتداءً من يوم الجمعة المقبل، حملة توعوية تحسيسية حول مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع. من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حوادث.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وككل سنة، مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وإذ هي فرصة من أجل الاقتداء به وذكر سيرته الحميدة. تسجل مصالح الحماية المدنية عدة حوادث مأساوية، خاصة لدى الأطفال وحرائق تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. إلى جانب حالات الهلع عند الأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل.

كما أشار البيان، إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية تنظّم حملة توعوية تحسيسية جوارية من مختلف الأخطار. الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع ابتداءً من 22 سبتمبر الحالي. وهذا بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال.

ولتحقيق هذا المبتغى، أوصت مصالح الحماية المدنية بالتزام تدابير وقائية تتمثل في توعية الأبناء من خطورة هذه المواد الممنوعة “الإنفجار في اليد والحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع”. إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا إلى بتر أصابع اليد والأطراف زيادة على احتراق الملابس وحرائق على مستوى الغرف وخارج البيت.

كما شددت الحماية المدنية على “تجنب رمي المواد النارية على الأشخاص والسيارات. أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومواقف السيارات و محطات البنزين.

وبخصوص استعمال الشموع، دعت إلى “وضعها على دعائم ثابتة غير قابلة للالتهاب. واستعمالها من طرف أشخاص بالغين وعدم تركها مشتعلة من دون مراقبة”. بالإضافة كذلك إلى عدم ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول الأطفال وتنبيههم بأن هذه الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك.

ودعت المديرية العامة في ختام بيانها إلى الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14. أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان وذلك في حالة حدوث أي طارئ.