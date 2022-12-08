الحماية المدنية تحذّر من الصعود إلى المناطق الجبلية

حذّرت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس، من الصعود إلى المناطق الجبلية واستعمال المسالك الصعبة في ظل الثلوج المتساقطة بهذه الأيام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا الإجراء جاء تحسبا لتوافد السياح على المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الشريعة و تيكجدة. وفي ظل الثلوج المتساقطة في هاته المناطق.

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين بتفادي الصعود إلى المناطق الجبلية بمركبات غير مزوّدة بالسلاسل الخاصة بالأطرات. وعدم استعمال الطرقات و المسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجة الثلوج و الجليد (verglas)المتراكم على الطرقات. كما نصت الحماية المدنية المواطنين بتفادي التجوّل بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة.