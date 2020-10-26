الحماية المدنية تحذّر من حوادث الإحتفال بالمولد النبوي

حذرت مصالح الحماية المدنية من التهاون في استعمال المفرقعات والألعاب النارية خلال الإحتفال بالمولد النبوي الشريف واحترام التباعد الإجتماعي.

حسب بيان لذات المصالح، فقد دعت إلى الإحتفال بعقلانية ومسؤولية لأجل مولد نبوي بدون حوادث ومحميين من كوفيد 19.

وأضاف البيان، أنه بمناسبة إقتراب الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهي فرصة من أجل الإقتداء بقدوته و ذكر سيرته الحميدة.

لذا من الوجوب عدم تحويل هذه المناسبة وإخراجها من وازعها الديني وتجنب السلوكيات السلبية التي تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية.

بالإضافة يجب أن يكون الإحتفال بهدوء دون إستعمال الصخب و الضجيج،من أجل تفادي الحرائق و الحوادث المأسوية.

إن أخطار إستعمال هذه المواد الخطيرة متعددة منها الانفجارات، على مستوى اليدين، حروق في العينين، فقدان حاسة السم.

بالإضافة إلى جروح خطيرة وعاهات مستدامة على مستوى الجسم وتشوهات، إحتراق الملابس ، الحرائق داخل الغرف المغلقة.

وأشار البيان، إلى أنه يجب الأخذ بإجراءات وتدابير الوقاية لحماية الأبناء من مختلف الأخطار الناجمة عن الاحتفالات.

أما فيما يخص استعمال الشموع التي تكون عادة السبب الرئيسي في نشوب الحرائق، فقد دعت إلى وضع الشموع على دعائم ثابتة.

إستعمال الشموع يكون من طرف الأشخاص البالغين، إبعادها عن الأشياء القابلة للالتهاب.

عدم ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول الأطفال.

كما دعت الحماية المدنية إلى تتبع واحترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 وتطبيقها بكل صرامة.

وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار وباء كورونا .