الحماية المدنية تحذّر

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية، كل المواطنين المتوجهين نحو الشواطئ عبر ولايات بومرداس، بجاية، جيجل والطارف عدم المغامرة بحياتهم وتفادي السباحة بسبب هيجان البحر الذي يشهد أمواجا جد مرتفعة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن السباحة ممنوعة نهار اليوم، مشيرة أنه تم تثبيت الراية الحمراء. عبر شواطئ الولايات المذكورة.

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