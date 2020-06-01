الحماية المدنية تحصي 3168 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال 24 ساعة الأخيرة، 3168 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، والأجهزة الأمنية، وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني بـ 126 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، عبر 23 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ 174 عملية تعقيم عبر 34 ولاية مست 105 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 814 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 99 سيارة إسعاف و 119 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 10 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 05 ولايات بكل من ولاية الجزائر، ورقلة، تمنراست، بومرداس وتلمسان .

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 133 تدخل من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، حيث خلفت وفاة شخص وإصابة 143 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ، تم إسعاف الجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى مستشفيات المحلية.

للإشارة، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 06 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بشار، تيزي وزو، بومرداس تلمسان وتيسمسيلت، أدت الى إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى على إثر حريق شب بمدجنة بالمكان المسمى بوقايد بولاية تيسمسيلت.

وتم إسعاف الضحية في عين المكان ثم نقلها الى المستشفى المحلي، التدخل السريع لوحداتنا سمح بالسيطرة على الحريق ومنع إنتشاره إلى مدجنتين، إسطبل لتربية البقر وعدة سكنات مجاورة.

للذكر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجلفة لأجل إنتشال جثة شخص متوفي كان على متن جرار جرفته سيول واد (خنق العرعار)، على بعد حوالي 5 كلم من مدينة حد الصحاري