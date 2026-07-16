الحماية المدنية تدعو أعوان 44 ولاية للالتحاق بمقرات عملهم

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، أعوانها على مستوى 44 ولاية للالتحاق الفوري بمقرات عملهم. وهذا نظرا للوضعية الناجمة عن الحرائق المسجلة عبر العديد من ولايات الوطن، في ظل موجة الحر.

وجاء في برقية مستعجلة للمصالح نفسها “نظرا للوضعية الناجمة عن الحرائق المسجلة عبر العديد من ولايات الوطن. في ظل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات، وتبعا للبرقية الخاصة الواردة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية. والمتضمنة تسجيل ارتفاع شديد في درجات الحرارة عبر العديد من الولايات، والتي قد تصل أو تفوق 48 درجة مئوية ببعض المناطق إلى غاية يوم الأحد 19 جويلية 2026 على الأقل، يطلب من كافة الأعوان التابعين للولايات المذكور أدناه الالتحاق الفوري بمقرات عملهم”.

وتخص هذه البرقية: الوحدة الوطنية للتدريب التدخل، تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران. معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان، الشلف، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت. عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية. جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، المسيلة، ميلة، سوق أهراس. المغير، الوادي، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، وتوقرت.

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