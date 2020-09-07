الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة والحذر جراء التساقط الغزير للأمطار

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين لأخذ الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة.

وجاء في بيان للمديرية، أن التحذير يأتيتبعا للنشرية الجوية الخاصة والمتعلقة بتساقط الغزير للأمطار.

وأضاف البيان أنه يجب الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات أو السيول الجارفة.

كما دعت المديرية إلى ضرورة تنظيف البالوعات والمجاري، وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

بالإضافة إلى عدم المغامرة بقطع السيول راجلا او السباحة في مجرى السيول وحتى السيارات.

ودعا البيان إلى ضرورة الإبتعاد عن الوديان و حواف الأودية، وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور

وشددت الحماية المدنية في حالة تسرب للمياه للمنزل يجب قطع التيار الكهربائي.

اما بالنسبة لمستعملي الطريق فدعت الحماية المدنية في ذات البيان إلى ضرورة التخفيض من السرعة.

وإشعال الأضواء ولو في وضح النهار،وإحترم مسافة الآمان، وعدم القيام بالمنورات الخطيرة