الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الإحتفال بعيد الفطر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى الحيطة والحذر خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك. لتفادي مختلف الأخطار الحوادث، خاصة الحوادث المنزلية.

وأشارت الحماية المدنية، أنه تحسبا للإحتفال بعيد الفطر المبارك، ونظرا للحوادث المسجلة خلال هذه الفترة خاصة الحوادث المنزلية، وحوادث المرور. تنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية وقائية للتحسيس من مجمل هذه الأخطار.

وفي سياق الحوادث المنزلية، أوصت ذات المصالح بالرفع من درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية. خاصة على مستوى المطابخ بسبب وجود مختلف التجهيزات والوسائل التي شكل مصدرا للخطر. مثل أجهزة الطهي والخلط السكاكين، زيت القلي ومختلف مواد التنظيف والمواد الخطيرة.

وللحد والتقليل من الحوادث الناجمة عن شراء واستعمال مختلف أنواع ألعاب الأطفال، تنصح الحماية المدنية المواطنين باحترام إرشادات السلامة في استعمال هذه الألعاب من طرف الأطفال واختيارها بما يناسب سنهم. داعية إلى ضرورة القراءة الجيدة وإتباع التوصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة و كل التحذيرات الخاصة بها”.

وفيما يتعلق بالسلامة المرورية خاصة مع كثافة الحركة المرورية خلال الاحتفالات، دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى التقيد بقواعد قانون المرور وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.