الحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر من خطر الإختناق بالغاز

دعت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، اليوم الإثنين، المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر من مخاطر القاتل الصامت.

وأوضح المصدر ذاته، أنه على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، والمتعلقة بهبوب رياح قوية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة في أغلب ولايات الوطن، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة والحذر، من مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف تجهيزات التدفئة وإتباع النصائح والإرشادات.

كما أوصت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين بتجنب الغلق المحكم و العشوائي لمنافذ التهوية.