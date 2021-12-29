الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر لتجنب الحوادث

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث لاسيما المنزلية و حوادث المرور.

ويأتي هذا في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية تزامنا مع حلول السنة الجديدة 2022 والتي تشهد إحتفالات عبر كل التراب الوطني. والتي تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة.

كما دعت ذات المصالح عند الانطلاق التأكد من وضعية السيارة مع أخذ اللوازم الضرورية للنجدة، مع إتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس.

و كذا حالة شبكة الطرقات، لتفادي حوادث المرور اصافة الى تجنب طوابير الانتظار في حالة غلق الطريق.

بالمقابل دعت الى إحترام قانون المرور و تجنب المناورات و التجاوزات الخطيرة و كذا الإفراط في السرعة.

الى جانب تجنب السياقة في حالة النعاس و الإرهاق لمستعملي الطريق خاصة بعد الإنتهاء من فترة الإحتفالات، أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع.

بالاضافة الى ذالك دعت الحماية المواطنين الى تهوية المنزل، من أجل تجنب حالات الإختناقات مع مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث.

مثل الأجهزة الالكترونية، أجهزة التدفئة ( مسخن الماء، مدفأة…الخ ).

كما دعت الى إحترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد 19 و تطبيقها بكل صرامة. لبس القناع الواقي، التباعد الجسدي، وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار وباء كورونا.

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