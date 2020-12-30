الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة خلال احتفالات رأس السنة 2021

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، من أجل تجنب مختلف الحوادث، لا سيما المنزلية وحوادث المرور.

يأتي هذا بمناسبة الاحتفالات بحلول السنة الجديدة 2021، ونظرا للظرف الاستثنائي الصحي المتعلق بجائحة كورونا، الى جانب فصل الشتاء.

ودعت الحماية المدنية الى مراقبة كل الأجهزة على مستوى المنازل والبيوت، قبل الخروج من المنزل أو النوم.

بالنسبة لمستعملي الطريق، شددت الحماية المدنية على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق.

كما أكدت على ضرورة إحترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة.

ودعت الى إتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس وكذا حالة شبكة الطرقات، لتفادي حوادث المرور تجنبا لطوابير الانتظار.

بالإضافة الى الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 الواجب احترامها، وكذا تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر لانتشار وباء كورونا .

و بهذه المناسبة، تقدم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، باسم كافة مستخدمي القطاع بأحر التهاني لكافة الشعب الجزائري.