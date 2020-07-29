الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية يومي العيد

دعت مصالح الحماية المدنية كافة المواطنين إلى الوقاية من الحوادث خلال عيد الأضحى المبارك و من جائحة كورونا للحد والتقليل من الضحايا الناجمة عن إستعمال أدوات التضحية (السكاكين، السواطير و المشاعل).

وأضافت ذات المصالح في بيان لها، أنه لابد من التحلي بالحيطة والحذر بسبب خطورة الإستعمال غير العقلاني لهذه الأدوات وكذا تفادي تلقي أو نقل العدوى لفيروس كورونا.

وشددت ذات المصالح، على ضرورة إحترام التباعد الجسدي، وتفادي التجمعات الكثيرة حول الأضحية من أجل تفادي العدوى والإصابات من جراء الاستعمال السيئ للسكاكين والسواطير و أجهزة الطهي (كالطابونة)، بالإضافة إلى تطهير وتنظيف مكان الذبح قبل وبعد الإنتهاء من العملية، ولبس القناع الواقي (الكمامة) إجباري وضروري.

كما دعت الحماية المدنية إلى ضرورة إستعمال القفزات، واستعمال المضخة الهوائية اليدوية وعدم نفخ الأضحية عن طريق الفم، والقيام بتعقيم الأدوات المستعملة قبل، اثناء وبعد الإنتهاء وعدم تبادل الأدوات المستعملة بين الأشخاص.