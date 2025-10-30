الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس كافة المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات اللازمة. تفاديا لوقوع ضحايا مختلف الحوادث التي قد تنجم عن تساقط الأمطار الغزيرة الرعدية المرتقبة بالعديد من ولايات الوطن.

وأكدت المديرية في بيان لها على ضرورة إتباع جملة من الإرشادات والنصائح على غرار، “تخفيض السرعة بالنسبة للسائقين واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة”. وكذا الإبتعاد عن الوديان وحواف الأودية إلى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد فيها وكذا الأخطار التي تمثلها”.

كما نصحت بعدم المغامرة والمجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور. إلى جانب “وجوب مرافقة الأطفال، خاصة الصغار حين الذهاب إلى المدارس مع اختيار الطريق الآمن والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

و في ذات السياق، دعت المديرية المواطنين أيضا إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار. التوجه إلى مكان عالي في حالة تعطل السيارة وسط المياه، وقطع التيار الكهربائي والغاز في حالة تسرب المياه داخل المنزل.

وذكر البيان أنه “في حالة وقوع أي خطر، يتعين على المواطنين الاتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بدقة”.

