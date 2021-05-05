الحماية المدنية تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر من فيضانات محتملة على عدة ولايات

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين في بيان لها اليوم إلى توخي الحيطة والحذر تحسباً للأمطار المرتقبة على عدة ولايات.

وأوضح بيان المديرية انه على المواطنين توخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات والسيول الجارفة وتجنب الكارثة.

كما دعت المديرية مستعملي الطريق وخاصة السائقين بتخفيض السرعة واستعمال الأضواء وتجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار

وحذر الحماية المدنية المواطنين بالابتعاد وتجنب الوديان وحواف الأودية ومراقبة الأطفال ومنعهم من التواجد بالوديان.

وأشار البيان انه وفي حالة تسرب المياه للمنازل يجب قطع التيار الكهربائي والغاز ووضع الأثاث والأجهزة في أماكن آمنة

وللتذكير فقد حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تصل إلى 70 ملم محلياً في 28 ولاية.

ووضعت مديرية الحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين